“Il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) continua a rafforzare i legami con la comunità italiana nella regione centro e nordamericana. Con grande entusiasmo, annunciamo la nomina del Dott. Giancarlo Martini Scalici Aguilar come nuovo Responsabile della Comunicazione per il MAIE Honduras. Questa decisione, presa dal Coordinamento MAIE Honduras sotto la guida del Coordinatore Nazionale Giuseppe Vijil e con il pieno supporto del Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, segna un importante passo verso la creazione di una rete forte e unita per gli italiani all’estero”. E’ quanto si legge in un comunicato targato MAIE.

“Giancarlo Martini Scalici Aguilar, 36 anni, è un professionista esperto con oltre 13 anni di esperienza nel campo della tecnologia dell’informazione, architettura dei dati e gestione di progetti. Attualmente, Giancarlo è Docente in Scienze della Computazione presso l’Università Nazionale Autonoma di Honduras.

Durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo come IT Manager, gestendo progetti regionali in America Centrale, Irlanda e Spagna. Inoltre, ha lavorato come Lead Software Architect presso UNOPS, dove ha sviluppato soluzioni strategiche per le Nazioni Unite”.

“La sua formazione accademica e le sue esperienze professionali lo rendono un candidato ideale per guidare la comunicazione del MAIE in Honduras. Ciò che rende questa nomina ancora più significativa è l’entusiasmo di Giancarlo per il MAIE. Non solo porta con sé competenze tecniche e gestionali, ma anche una profonda volontà di contribuire al benessere della comunità italiana in Honduras e nella regione”.

Il Vicepresidente Vincenzo Odoguardi ha dichiarato: “L’obiettivo del MAIE è costruire una rete solida che rappresenti al meglio gli interessi degli italiani all’estero. La nomina di Giancarlo è un passo importante in questa direzione”.

“Grazie a questa nuova aggiunta al team, il MAIE Honduras è pronto ad affrontare nuove sfide e opportunità. Continueremo a essere un punto di riferimento per gli italiani residenti all’estero, rafforzando la nostra presenza nella regione centro e nordamericana. Con Giancarlo Martini Scalici Aguilar al timone della comunicazione, siamo certi che il nostro movimento avrà un impatto ancora maggiore nella comunità”.