“Voce dal Comites, collaborare per crescere” è il titolo del nuovo post lanciato dal Comites di New York, iniziativa che si propone di dare voce agli italiani e alle loro esperienze uniche.

Questo progetto nasce dall’esigenza di celebrare la ricchezza delle storie, spesso dimenticate o sottovalutate, che compongono il tessuto vibrante della identità italiana.

Il Podcast è composto da dieci episodi che potranno essere seguiti sui canali social del Comites NY. Ogni settimana sarà possibile trovare una nuova puntata.

Ornella Fado, presidente della Commissione Comunicazione del Comites New York, spiega: “Ogni episodio è un viaggio emozionante, in cui interviste, racconti personali e riflessioni si intrecciano per far emergere la pluralità delle voci italiane.

Che si tratti di un emigrante in cerca di nuove opportunità, dell’artista che esprime la sua creatività o di un imprenditore che ha avuto successo all’estero, il Podcast offre uno spazio dove ogni storia può brillare.

L’obiettivo – si legge in una nota del Comites – è semplice: costruire una comunità di ascolto e condivisione, dove ciascuno si senta valorizzato e riconosciuto. La diversità delle esperienze arricchisce il panorama culturale, rendendo possibile un confronto reale e sincero tra le persone. In questo modo, non solo si dà voce agli italiani, ma si promuove anche un dialogo autentico tra generazioni e culture diverse”.