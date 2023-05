Giuliani nel Mondo, mostra fotografica alla Camera

“È stata inaugurata, oggi, nella sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, la mostra “Ierimo, semo, saremo”, promossa dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Una iniziativa significativa per far conoscere una pagina importante della nostra storia che non sempre è di dominio pubblico”. Lo dichiara l’On. Fabio Porta, deputato del Partito Democratico, eletto in Sud America.

“Nella mostra si possono vedere le foto dell’emigrazione giuliana in quella che rappresenta storicamente le tre grandi aree di stabilimento all’estero: l’Australia, il Nord America e l’America Latina. Voglio ricordare, cogliendo spunto da questo evento, l’importanza delle associazioni regionali per le Comunità all’estero e l’associazione Giuliani nel mondo è un bell’esempio di impegno, guidata dal Presidente Paolo De Gavardo che ringrazio per tutto il lavoro svolto a favore della bella realtà dell’emigrazione giuliana anche in America latina”, conclude il deputato dem.