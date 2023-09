Gioia del Colle, cittadinanza onoraria a Sylvester Stallone e suo fratello Frank

Il nonno, un valente artigiano, svolgeva l'attività di barbiere in un locale di via Santeramo, poi divenuta via Dante. Era il primo ventennio del secolo

La star di Hollywood Sylvester Stallone e suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore (autore anche di colonne sonore di film, tra cui “Staying Alive” con John Travolta) saranno oggi a Gioia del Colle per visitare i luoghi dove ha vissuto la loro famiglia e gli verrà conferita la cittadinanza onoraria nel corso di una cerimonia pubblica, a partire dalle ore 18,30, in piazza Plebiscito.

“Il nonno, un valente artigiano – scrive La Gazzetta del Mezzogiorno -, svolgeva l’attività di barbiere in un locale di via Santeramo, poi divenuta via Dante. Era il primo ventennio del secolo, quando la borghesia ebbe la possibilità di realizzare i palazzi intorno a piazza Plebiscito e dette vita ad un circolo, piuttosto esclusivo, sul lato che fronteggia il borgo Sant’Andrea, alle spalle del mercato coperto. Anche se la comunità gioiese aveva già il teatro, qualche azienda che dava lavoro a più di 200 donne e una banda che, nel 1924 a Venezia, in un concorso nazionale, conseguì il primo premio con l’esecuzione della V sinfonia di Beethoven. Il nonno Silvestro Stallone, insieme alla moglie Pulcheria Nicastri, spinti da sano orgoglio e molta voglia di lavorare, emigrarono nel 1930 con l’intera famiglia in America. Erano gli anni nei quali tantissimi italiani misero piede negli Stati Uniti, gli anni degli emigranti”.

Spiega il sindaco Giovanni Mastrangelo: “Ci siamo subito adoperati per riservare una calorosa accoglienza ai due artisti di fama internazionale, che, in più di un’occasione pubblica hanno affermato il loro forte legame con la nostra città. Prepariamoci ad un evento di respiro internazionale. Saranno tanti i riflettori puntati sulla nostra città. Sarà un onore ospitare i fratelli Stallone e guidarli alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze del nostro territorio”.