LondonONE Radio, la prima e unica radio italiana nazionale nel Regno Unito, festeggia il suo decimo anniversario nel contesto delle celebrazioni per i 100 anni della radio a livello globale. Fondata nel 2014 dal toscano Philip Baglini, LondonONE Radio si è affermata come un punto di riferimento imprescindibile per la comunità italiana in UK, con sede nel cuore di Londra e un seguito in costante crescita anche in Italia.

Questa realtà pionieristica trasmette 24 ore su 24, offrendo un mix di musica, notizie, approfondimenti e intrattenimento per un pubblico eterogeneo. La missione della radio è chiara: far sentire a casa gli italiani d’oltre Manica, offrendo un servizio informativo e culturale che risponde alle esigenze di una delle comunità più dinamiche e numerose nel Regno Unito. Attraverso concerti, eventi speciali e una programmazione dedicata a tematiche di attualità, LondonONE Radio porta l’Italia nel cuore di Londra e oltre.

LondonONE Radio è un esempio di innovazione nel panorama radiofonico britannico. In un decennio ha affrontato numerose sfide, ma con determinazione e coraggio, è riuscita a consolidarsi come una realtà di successo. Oggi è un ponte culturale tra l’Italia e il Regno Unito, con uno spirito imprenditoriale che riflette la creatività e la tenacia italiana.

Nel corso di questi 10 anni, la radio ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’identità italiana all’estero, con programmi che spaziano dalla musica italiana contemporanea ai classici, dagli approfondimenti culturali agli aggiornamenti sulle notizie dal mondo e dall’Italia.

Philip Baglini, direttore LondonONE Radio

Philip Baglini, Toscano, di Pietrasanta, fondatore di LondonONE Radio, ha dichiarato: “Quando ho fondato la radio, sentivo il bisogno di creare qualcosa che potesse essere un punto di riferimento per tutti gli italiani nel Regno Unito. Oggi, guardando ai traguardi raggiunti, sono fiero di dire che LondonONE Radio è diventata un grande progetto di comunità e condivisione, uno spazio dove gli italiani possono sentirsi a casa anche a migliaia di chilometri di distanza.”

Inoltre dal 2017 LondonONE radio produce radio documentari sulle comunità italiane in UK. Il progetto ideato da Phil Baglini é una estensione della rubrica radiofonica Storie di italiani in uk che da 10 anni in radio raccontiamo le storie di italiani. Nel 2017 partendo dal documentario su Guglielmo Marconi, abbiamo iniziato un viaggio molto bello raccontando la prima, seconda e terza generazione di chi ha fatto prima di noi un cammino in uk.

Così hanno preso forma dei radio documentari raccontando gli italiani e anche il ritorno alla radici. Partendo dall’isola di Man, andando ad Edimburgo, Glasgow, Peterborough, Manchester, e tanti altri Li potete trovare tutti sul canale youtube di LondonONE Radio.

e si possono vedere anche in Rai e sulla sezione dedicata del GLOBO TV la vera tv per gli italiani nel mondo ( con la quale è possibile vedere programmi rai e non solo in UK comodamente da casa) e quindi anche nei canali Rai, grazie ad un accordo firmato in Ambasciata a Londra mesi fa.

LondonONE radio deve essere anche un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono fare radio oltre i confini italiani, vuole essere uno spazio aperto di confronto e incontro tra due comunitá, quella italiana e quella britannica. Un ponte radio avrebbe detto Guglielmo Marconi che possa essere immutato nel tempo, cambiando solo il modo di fare radio per le generazioni future.

“Se ripenso ai primi anni di studio del mercato radiofonico a Londra, dove ho trovato molte porte chiuese e spesso sbattute in faccia, penso che la realtá di LondonONE radio sia un esempio di come la determinazione e la costanza possa alla fine essere premiata” conclude il fondatore toscano Philip Baglini

La serata dei 10 anni sará coronata con un premio prestigioso il bond street Award che viene dato alle eccellenze di imprenditoria e agli imprenditori di maggior successo, e quest’anno viene dato all’editore Phil Baglini e a LondonONEradio per tutto quello che ha dato in 10 anni la radio italiana alla comunitá italiana a Londra e in UK.

Con una presenza sempre più radicata nel tessuto culturale britannico e con grandi progetti per il futuro, LondonONE Radio è pronta a continuare a essere la voce degli italiani in UK per i prossimi anni.