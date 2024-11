L’agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione BB- con prospettiva positiva per la Repubblica Dominicana, sottolineando la forza dell’economia del Paese e i progressi nell’amministrazione, oltre al potenziale di attuare riforme che rafforzino il quadro macroeconomico e istituzionale.

La classificazione si basa sulla tendenza alla crescita economica del Paese, su una struttura diversificata delle esportazioni, un Pil pro capite elevato e una buona prestazione negli “indici di governance”.

In particolare, Fitch ha evidenziato il risultato positivo della riduzione graduale del debito estero, diminuito del 67 per cento a settembre, e il taglio ai tassi di interesse, passati da 8,5 per cento nel 2023 al 6,25 per cento nel 2024.

Un altro aspetto menzionato e’ l’approvazione della legge sulla responsabilità fiscale, che introduce una regola fiscale limitando la crescita della spesa al 3 per cento annuale e un obiettivo del 40 per cento entro il 2035 per il rapporto debito-pil.

Inoltre, la crescita del Paese e’ stata del 5,1 per cento nel primo semestre del 2023, dopo la decelerazione del 2023, con il turismo a fare da pilastro dell’economia.

Fitch ha inoltre pubblicato previsioni sui dati futuri, evidenziando una crescita del 5 per cento per il 2024 e il 2025, con un aumento negli investimenti diretti esteri (Ied) soprattutto nei settori dell’energia e del turismo.