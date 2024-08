“Del diritto di cittadinanza parleremo alla riapertura dell’attività parlamentare con i gruppi parlamentari di Forza Italia, ma credo che si potrà lavorare per presentare una proposta di legge che corregga alcune cose che riguardano la cittadinanza”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri.

La proposta di Tajani si concentra su due aspetti: “La concessione della cittadinanza a giovani che hanno completato il corso di studi con successo, con successo ribadisco, e quindi hanno acquisito la conoscenza della lingua, della storia, della geografia, dell’educazione civica e quindi siano di fatto culturalmente italiani anche se nati da genitori non italiani e questa sia una regola più severa addirittura di quella che c’è oggi, più giusta e più severa e più propensa a favorire l’integrazione di cittadini figli di genitori non italiani”.

L’altro aspetto “è quello delle cittadinanze concesse grazie allo Ius Sanguinis in molti Paesi dove chi cerca la cittadinanza lo fa solo per ottenere un passaporto italiano e comunitario e non veramente per voler essere cittadino italiano”, ha spiegato il capo della Farnesina.

“Persone che si rifiutano di parlare italiano pretendono la cittadinanza e ingolfano tanti uffici comunali di piccoli comuni del nostro Paese”, ha evidenziato.

“Per quanto ci riguarda siamo assolutamente favorevoli allo Ius Scholae e al restringimento della possibilità di concedere la cittadinanza per lo Ius Sanguinis”, ha ribadito.

“Valuteremo come presentare una proposta. Questo, ripeto, non significa fare nessun accordo con le forze dell’opposizione. Noi siamo convintamente nel centrodestra, ma siamo anche convinti che alcune cose giuste per quanto riguarda i diritti debbano essere fatte e il centrodestra vince se si allarga al centro.

In Francia la destra della Le Pen ha perso perche’ non c’era il centro. Questa e’ la lezione piu’ chiara. E il mio compito come segretario di Forza Italia e’ di occupare lo spazio che c’e’ tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e quindi occupare lo spazio del centro per continuare a far vincere il centrodestra”, ha precisato Tajani.