Un successone. Ottima l’organizzazione. Tanti contenuti di spessore al centro del confronto. Si è svolto sabato 26 ottobre, a Buenos Aires, il Primo Congresso MAIE delle Americhe. Convocati in Argentina tutti i coordinatori del Movimento Associativo Italiani all’Estero, dal Canada alla Patagonia: Nord, Centro e Sud America.

Una grande prova muscolare per la forza politica fondata e presieduta da Ricardo Merlo, che con il suo intervento di saluto – dal sapore molto politico – ha aperto i lavori del congresso.

Presenti all’appuntamento i vertici MAIE, naturalmente: Mario Borghese, senatore e vicepresidente MAIE, il deputato MAIE Franco Tirelli e il vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi.

Dirigenti e coordinatori, oltre 150 in presenza, sono arrivati da 18 differenti Paesi del continente.

Durante l’evento si sono affrontati i temi che più da vicino interessano gli italiani all’estero – servizi consolari, cittadinanza, pensioni, lingua e cultura, made in Italy – e si è disegnato insieme il futuro del MAIE.

Tutti i coordinatori, di tutte le circoscrizioni consolari, hanno avuto modo di intervenire; i parlamentari MAIE hanno aggiornato i presenti circa il lavoro che stanno portando avanti alla Camera dei Deputati e al Senato.

Da parte sua il vicepresidente MAIE Odoguardi ha sottolineato l’impegno del Movimento Associativo in America Settentrionale, mettendo l’accento sul grande lavoro che si è svolto in America Centrale e sulle recenti iniziative negli Usa, ricordando solo a titolo di esempio la partecipazione al gala dell’Associazione Culturale Italiana di New York, la sfilata in occasione del Columbus Day e la creazione di un coordinamento MAIE forte e organizzato a New York.

La giornata si è chiusa con l’intervento conclusivo del presidente Merlo, il quale – forte della presenza capillare sul territorio del proprio movimento, soprattutto in alcuni Paesi chiave del continente americano – ha assicurato che alle prossime elezioni il MAIE aumenterà la propria presenza nel Parlamento italiano, ma anche nei Comites e nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

PRESENTI AL CONGRESSO

Argentina Bahia Blanca Juan Carlos PAGLIALUNGA Coordinatore MAIE / Membro CGIE

Argentina Bahia Blanca Cesar PULIAFITO Coordinatore MAIE /Presidente Com.It.Es Bahia Blanca

Argentina Buenos Aires Daniel RAMUNDO Segretario MAIE

Argentina Buenos Aires Dario SIGNORINI Coordinatore MAIE Buenos Aires/ Presidente Com.It.Es

Argentina Buenos Aires Aldo CARETTI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Antonio GROPPA MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Silvina Valoppi MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Fiorella PRELI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Ines CORDA MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Roberto ANDOLINA MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Mario MILANO MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Jorge IONFRIDA MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Graciela RODARO MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Juan Pablo LAURICHELA MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires NahilÍ TIGANí GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Candela IRIARTE GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Veronica HERNANDEZ MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Fernando COLIZOLLI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Jose STRAQUADAINI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Vito SANTARSIERI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Ezequiel SARNO MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Giuliana AMISTADI GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Edgardo AVIGLIANO MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Marina IRIARTE GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Mariel PITTON GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Ariel LUCARINI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Esteban RONI MAIE C.C Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Alejandro Calegari GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Mariana ARTESE GIOVANI MAIE Buenos Aires

Argentina Buenos Aires Ricardo MERLO Presidente MAIE MONDIALE

Argentina Buenos Aires Claudio ZIN Vicecoordinatore MAIE Argentina

Argentina Buenos Aires Jorge SERENI Coordinatore MAIE CABA

Argentina Morón Elizabet Pompilio C.D MAIE Morón

Argentina Morón Michele Di Biasi Coordinatore MAIE Morón

Argentina Cordoba Mario BORGHESE Vicepresidente MAIE Mondiale (Senatore)

Argentina Cordoba Rodolfo Borghese C.D. MAIE Cordoba/ CGIE

Argentina Cordoba Gerardo VALZACCHI C.D MAIE Cordoba/ Presidente de Comites

Argentina Cordoba Silvia SANCHEZ PINI Coordinatrice MAIE Cordoba Capital

Argentina Cordoba Matias BOSSA C.D MAIE/ Soc. Italiana Villa Maria

Argentina La Plata Juan DE LUCA C.D MAIE La Plata/ Presidente Comites

Argentina La Plata Carlos MALACALZA Presidente FEDITALIA

Argentina Lomas de Zamora Gerardo PINTO Coordinatore MAIE LdZ/ CGIE

Argentina Lomas de Zamora Maria Eugenia SERRANO C.D MAIE/Presidente Comites

Argentina Lomas de Zamora Jose Maria ORTEGA C.D MAIE

Argentina Lomas de Zamora Valeria MIRABELLA C.D MAIE LOMAS DE ZAMORA

Argentina Lomas de Zamora Marcela ORLANDO C.D.MAIE

Argentina Lomas de Zamora Mariela TARZIA C.D.MAIE

Argentina Lomas de Zamora Amira GIUDICE C.D.MAIE

Argentina Lomas de Zamora Julia ROMANO C.D. MAIE

Argentina Lomas de Zamora Lorena Rita ZUCARELLI MAIE LdZ

Argentina Mar del Plata Marcelo CARRARA Coordinatore MAIE Mar del Plata

Argentina Mar del Plata Gino PONZINI Coordinatore Giovani MAIE

Mar del Plata Jorge NATOLI C.D.MAIE/ Com. IT. Es

Argentina Mar del Plata Gustavo VENTURELLI C.D.MAIE/ Com. IT. Es

Argentina Mendoza Marcela PENNA Coordinatrice MAIE Mendoza /Presidente Com.It. Es

Argentina Mendoza Marcelo ROMANELLO Vicepresidente MAIE Argentina /CGIE

Argentina Mendoza Claudio MASSACESSI Coordinatore MAIE/ Com.It.Es

Argentina Rosario Franco TIRELLI Presidente MAIE Argentina /Deputato

Argentina Rosario Mariano GAZZOLA Coordinatore MAIE SUDAMERICA /CGIE

Argentina Rosario Lucas DEL CHIERICO C.D. MAIE/Presidente Com.It.Es Rosario

Argentina Rosario Maria SPARISCI C.D.MAIE Rosario / Com.It.Es

Argentina Rosario Marcelo PINTAGRO Coordinatore Maie Ciudad Rosario/segretario Com.It.Es. Rosario

Argentina Rosario .Ivana QUARATI Coordinatrice Maie Ciudad Santa Fe / Com.It.Es. Rosario

Argentina Rosario Marcela MURGIA Coordinatrice MAIE Chaco / Vicepresidente Com.It.Es. Rosario

Argentina Rosario Laura MORO Coordinatrice MAIE Entre Rios / Com.it.es. Rosario

Argentina San Juan Annamaria FUMAGALLI C.D MAIE San Juan /Com.ID.Es

Bolivia Rosa Maria COLAMARINO Coordinatrice MAIE BOLIVIA /Pres. Comites

Bolivia Gustavo URIOSTE C.D MAIE

Bolivia Rony Pedro COLANZI C.D MAIE

Brasil Curitiba Walter PETRUZZIELO Coordinatore MAIE Curitiba /CGIE

Brasil San Pablo Daniel TADDONE Coordinatore MAIE San Pablo

Brasil San Pablo Desiderio PERON C.D.MAIE

Brasil San Pablo Luciana LASPRO Coordinatrice MAIE Brasil /Com.It.Es

CANADA (Montreal) Jorge GALLO Coordinatore MAIE Montreal

Centro America – Costa Rica Giuseppe CACACE Coordinatore MAIE Centro America /Presidente Com.It.Es)

Mexico Giovanni BUZZURRO Coordinatore MAIE Messico/Presidente Com. It. Es

Mexico Antonio MARINIELLO Vicecoordinatore Messico

Honduras Giuseppe VIJIL Coordinatore MAIE Honduras

REPUBBLICA DOMINICANA Massimiliano ARTIGNA Coordinatore MAIE Caraibi

Costa Rica Paola CECCON Coordinatrice Nazionale MAIE COSTA RICA

Guatemala Sebastian MARCUCCI Coordinatore MAIE GUATEMALA

EE.UU Vicenzo ODOGUARDI Vicepresidente MAIE MONDIALE

EE.UU Los Angeles Nicoló GOBBI Coordinatore MAIE LOS ANGELES

Chile Claudio CURELLI Coordinatore MAIE CHILE /Presidente Com.It.Es

Paraguay Jose ZANOTTI Coordinatore MAIE Paraguay /presidente Com.It.Es)

Paraguay Maria Lys MONTERO C.D. MAIE

Peru Gino AMORETTI Coordinatore MAIE Peru

Uruguay Aldo LAMORTE MAIE URUGUAY/CGIE

Uruguay Cinzia FRIGO C.D.MAIE/EX CONSUL MONTEVIDEO

Uruguay Angelina CORONATO C.D.MAIE/COMITES MONTEVIDEO

Uruguay Scolina BRANCATO C.D.MAIE//FEDERACION LUCANA URUGUAY

Uruguay Martin SCARONE GIOVANI URUGUAY

Venezuela Antonio IACHINI Coordinatore MAIE/CGIE

INVITATI SPECIALI

Franco Fiumara Giudice Nazionale.

Karita Machado Goncalves C.D. MAIE

Domingo Mazza Presidente Comites Moron

Gonzalo Mazza Comites Moron

Gustavo Cotta C.D. MAIE

Fernando Colizolli Comites Lomas de Zamora

Mariela Tarzia Comites Lomas de Zamora