Asiago, Speck, Pecorino: EATALY New York celebra le eccellenze DOP e IGP italiane

Il progetto “Uncommon Flavors of Europe” dei Consorzi di Tutela Formaggio Asiago, Speck Alto Adige e Pecorino Romano protagonista di otto settimane di eventi a New York.

Il progetto “Uncommon Flavors of Europe” dei Consorzi di Tutela Formaggio Asiago, Speck Alto Adige e Pecorino Romano sarà protagonista di otto settimane di eventi a New York. A partire dal 15 gennaio 2020, Eataly New York celebra Asiago DOP, Speck Alto Adige IGP e Pecorino Romano DOP attraverso degustazioni, eventi speciali e menu dedicati nei punti vendita Eataly Flatiron.

Riconosciuto come uno dei dieci progetti italiani approvati dalla Commissione Europea all’interno del programma di promozione europeo “Enjoy, it’s from Europe” nel triennio 2017-2019 e dichiarato, nel gennaio 2018, caso di successo europeo, “Uncommon Flavors of Europe” ha perseguito lo scopo di rafforzare la riconoscibilità, da parte del consumatore, delle caratteristiche distintive del prodotto d’origine, in contrapposizione con i prodotti denominati “comuni”, ovvero generici nei mercati USA e Canada.

Nella Grande Mela, “Uncommon Flavors of Europe” verrà celebrato da Eataly Flatiron con un menu speciale dedicato, corsi di formazione per il personale e una masterclass aperta al pubblico, in programma il 17 gennaio 2020. Dopo aver aperto la sua prima sede negli USA nel 2010, Eataly è, infatti, il fornitore indiscusso del cibo italiano di eccellente qualità che si propone da sempre di valorizzare i piccoli produttori nelle attuali sei sedi negli Stati Uniti e trentasette in tutto il mondo.

“Siamo felici che l’Asiago DOP sia disponibile da Eataly: gli acquirenti statunitensi potranno così assaporare il gusto del nostro prodotto proprio come fanno ogni giorno i consumatori in Italia”, ha dichiarato Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago DOP.

“Eataly è il partner perfetto per contribuire a far conoscere gli straordinari sapori di Speck Alto Adige, Pecorino Romano e formaggio Asiago ai consumatori americani”, ha aggiunto Danielle Caponi Bolla, fondatrice di Ponte Collaborative che ha il compito di coordinare il programma triennale. “Queste tre eccellenze agroalimentari italiane sono intrise di storia e sono tutt’oggi realizzate seguendo antiche tecniche e tradizioni. È un onore rappresentare le famiglie e gli agricoltori che danno vita a questi prodotti speciali e lavorare con Eataly per proporli al meglio.”

Nell’ambito della campagna “Enjoy, it’s from Europe”, avviata dall’Unione Europea per promuovere le Denominazione di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche (IGP) fornendo informazioni sul sistema di qualità, il programma “Uncommon Flavors of Europe”, giunto al suo terzo anno di programmazione, si è distinto per un’intensa attività di informazione e promozione dei tre prodotti testimonial di qualità europea avviando un dialogo diretto con i consumatori attraverso il web, i social media, la stampa e la TV. In particolare, nel triennio è stato realizzato un innovativo programma all’interno della grande distribuzione e nel mondo Ho.re.ca coinvolgendo i principali operatori del settore americani e canadesi.

Con oltre 5100 giornate promozionali in punti vendita delle maggiori catene e speciali azioni rivolte al trade, come il concorso di successo LEARN & EARN, che ha messo in palio viaggi in Italia e realizzato un road show informativo per operatori nei diversi stati USA, “Uncommon Flavors of Europe” ha mostrato l’importanza di comunicare in maniera unitaria il MADE IN ITALY rafforzando il mercato dei prodotti agricoli europei di cui Formaggio Asiago DOP, Speck Alto Adige IGP e Pecorino Romano DOP sono rappresentanti d’eccellenza.