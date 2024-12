Le parole con cui il presidente del MAIE Ricardo Merlo è intervenuto alla convention nazionale di Noi Moderati riflettono al meglio l’impegno e la passione con cui il Movimento Associativo Italiani all’Estero porta avanti da anni le proprie battaglie a favore degli italiani nel mondo.

È vero. Non siamo un partito politico tradizionale, ma un movimento orizzontale, che nasce dal basso, che trova le proprie basi nell’associazionismo. Abbiamo sempre lavorato nell’interesse dei connazionali, prendendo decisioni, anche politiche, in maniera pragmatica, non ideologica.

L’alleanza politica con Noi Moderati è qualcosa di totalmente nuovo, un fatto inedito. Siamo convinti che il Movimento sia pronto a un passo avanti del genere.

In questo, ci confortano le conferme arrivate pubblicamente dal presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi e dal vicepresidente Saverio Romano, anche durante l’Assemblea nazionale di domenica: lavoreremo insieme per le prossime elezioni politiche, nel 2027, Noi Moderati e MAIE all’interno della coalizione di centrodestra. È una vera e propria rivoluzione copernicana per il Movimento.

Nel Nord e Centro America non ci faremo sfuggire questa enorme opportunità. Siamo già sul treno del 2025, al lavoro nell’organizzazione di eventi e iniziative in tutti gli States e in Canada, senza dimenticare l’America Centrale e i Caraibi. Entro il primo trimestre del nuovo anno si svolgerà un congresso che ci darà l’occasione di confrontarci e disegnare il futuro insieme.

Nel frattempo continuiamo a lavorare con ancora più entusiasmo per difendere i diritti dei nostri fratelli italiani oltre confine e per fare sentire con sempre maggiore forza la voce degli italiani all’estero a Roma.

*vicepresidente MAIE