All’Ambasciatore Benassi la delega ai Servizi, gli auguri del CGIE

“Gentile Ambasciatore Benassi, la notizia di queste ultime ore, relativa alla Sua nomina da parte del Consiglio dei Ministri a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, rende fieri e riempie di gioia le Comunità degli italiani all’estero, che ha servito durante la Sua carriera diplomatica”. Lo dichiara in una nota il Segretario Generale del CGIE, Michele Schiavone.

“Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, organismo di rappresentanza degli italiani all’estero, con il quale ha avuto modo di lavorare e confrontarsi negli anni, si complimenta per il riconoscimento del Suo operato da parte delle Istituzioni, che Le hanno affidato un compito ancora più gravoso e stimolante.

Gentile Ambasciatore, per la nuova missione che si accinge a intraprendere Le formuliamo i migliori auguri di successo, grazie al quale garantirà la sicurezza alle istituzioni e all’Italia. In questi tempi difficili e pieni di incertezza il Suo lavoro rappresenta una garanzia per il nostro Paese. Restano saldi e vivi gli apprezzamenti e la stima per quanto negli anni ha profuso per gli italiani all’estero. Le giungano, ambasciatore Benassi, i nostri empatici sentimenti di amicizia”.