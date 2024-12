Un palcoscenico di spessore politico nazionale, quello riservato a Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, che domenica 1 dicembre è intervenuto all’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi.

Subito dopo gli interventi di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, Merlo – in collegamento video da Buenos Aires – ha esordito presentando il MAIE come “un movimento nato nell’associazionismo di volontariato cattolico”, dunque “non un partito politico tradizionale”.

“In Italia, in questo momento, si stanno discutendo temi molto importanti per gli italiani all’estero”, ha proseguito l’ex Sottosegretario alla Farnesina, come quello che riguarda “la legge di cittadinanza. Pensate all’importanza per gli italiani all’estero… il senso di appartenenza che c’è soprattutto in alcuni posti del mondo come il Sudamerica, dove ci sono delle piccole città in cui uno va per strada e sente parlare dialetto. Conoscere quelle realtà ci rafforza veramente”.

Toccato anche il tema del premierato: “Per noi che viviamo in America, è normale e básico per la democrazia di un paese che i cittadini possano votare direttamente il potere esecutivo che lo governa”, ha evidenziato, prendendo chiaramente posizione a favore della riforma: “Con il premierato finirebbero tutti i giochini di palazzo che siamo stati abituati a vedere in tutti questi anni”.

Guardando già alle prossime sfide elettorali: “Pensate questo: a livello globale il MAIE è la terza forza politica all’estero (ma se parliamo di singoli partiti e non di liste o coalizioni, è la seconda dopo il PD). Su quattro senatori all’estero, nel 2022 tre sono stati eletti dal centrosinistra, il quarto è del MAIE. Il centrodestra ha eletto zero. Dopo questa alleanza politica MAIE-NOI MODERATI sicuramente alle prossime elezioni questa situazione assolutamente cambierà”.

Per Merlo, ancora oggi il parlamentare eletto all’estero più votato di sempre, è importante “continuare a lavorare insieme per tutti gli italiani e per gli italiani all’estero. Uniti ed organizzati possiamo veramente cambiare l’Italia”, ha concluso il presidente MAIE.

Saverio Romano, vicepresidente di Noi Moderati, salutando Ricardo Merlo ha ricordato che alle Politiche del 2027 Noi Moderati e MAIE si ritroveranno insieme, nelle liste del centrodestra. Un dato politico che potrebbe rivoluzionare la situazione attuale nella circoscrizione estero.