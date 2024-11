Si è svolta mercoledì 27 novembre, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa congiunta MAIE – Noi Moderati.

L’incontro ha messo al centro la nuova alleanza tra le due forze politiche: “Sin dall’inizio dell’insediamento della legislatura, abbiamo fatto gruppo insieme alla Camera e al Senato – ha dichiarato in apertura il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi – Ora si consolida una vera e propria alleanza politica con il MAIE, un momento politico importante per alcune grandi battaglie che già stiamo facendo insieme e che ci porterà alle prossime elezioni politiche”.

Dunque “la proposta dei moderati in Italia e all’estero si rafforza sempre di più da un punto di vista politico. Lavoreremo insieme per le prossime elezioni politiche, nel 2027: Noi Moderati e MAIE all’interno della coalizione di centrodestra”.

“Dopo avere lavorato due anni insieme – ha spiegato il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo, prendendo la parola – abbiamo visto che con Noi Moderati abbiamo coincidenze programmatiche. Come MAIE – ha sottolineato – abbiamo approvato questa alleanza in occasione di un’assemblea mondiale: un’alleanza politica, perché stiamo pensando al futuro. Presto annunceremo importanti novità per quanto riguarda l’Europa, le Americhe ma anche l’Australia.

“Questa storia comincia oggi – ha concluso l’ex Sottosegretario agli Esteri -, siamo convinti che sarà una cosa molto interessante dal punto di vista politico, per l’Italia e per gli italiani all’estero”.

Insomma, una sintonia politica che si è tramutata in un’alleanza concreta, pronta in prima linea per le prossime elezioni: “Siamo la terza forza politica all’estero – ha sottolineato Merlo – e sono certo che avremo buoni risultati alle prossime politiche”.

Una partita tutta da giocare, sia in casa che fuori, quella di Noi Moderati-MAIE, con un’atmosfera di rinnovata energia politica.

Presenti alla conferenza, oltre a Merlo e Lupi, anche il Senatore MAIE Mario Borghese, il deputato MAIE Franco Tirelli e i vicepresidenti di Noi Moderati Saverio Romano e Giuseppe Galati.