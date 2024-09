“Tajani, lo statista che abbiamo messo alla Farnesina, ha detto che le armi non possono essere utilizzate fuori dall’Ucraina. Gli mette il TomTom sul mitra. Ma vi rendete conto di che roba è? Questa nostra posizione è uguale a quella dell’Ungheria. Noi e l’Ungheria. E basta.

Cos’hanno fatto gli americani, gli inglesi, i francesi, i tedeschi? Hanno detto ”grazie, ragazzi: la Meloni non importa che venga alla prossima video-call”. E “l’Italia è stata fuori dal formato Quint, vale a dire il gruppo dei grandi paesi che discute dell’Ucraina”. Così Matteo Renzi su Il Foglio.

“Tajani ha fatto tutte le sue iniziative in giro per l’Italia, non va all’estero nemmeno se si paga. Persino Di Maio girava più di Tajani. Lui sta fisso lì, in campagna elettorale permanente. Vuol fare il presidente della Repubblica: lunga vita a Sergio Mattarella. E di conseguenza, noi abbiamo un ministro degli Esteri che tutto fa tranne che andare su questi temi”, conclude.