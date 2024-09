Il colosso automobilistico giapponese e leader mondiale del settore Toyota Motor Corp. ha annunciato la decisione di tagliare le sue stime sulla produzione globale di veicoli elettrici nel 2026 a circa 1 milione di unità, dagli 1,5 milioni di unità inizialmente previste, a causa principalmente di una flessione stimata nella domanda e di possibili difficoltà produttive e di approvvigionamento.

Mantenute, invece, le stime dell’azienda relative al sistema di produzione per le batterie dei veicoli elettrici.

“Confidiamo di essere in grado nei prossimi anni di rispondere alla domanda globale di veicoli elettrici in modo flessibile, puntando ad espandere la produzione di veicoli ibridi plug-in, per i quali possono utilizzate le stesse batterie dei veicoli elettrici”, ha dichiarato il gruppo giapponese nel suo comunicato.