L’estate è una stagione meravigliosa, piena di giornate lunghe e soleggiate e di attività all’aperto, tuttavia può anche essere un periodo difficile quando si tratta di dormire. Le alte temperature, l’umidità e la luce solare prolungata possono infatti interferire con i nostri ritmi circadiani e causare sonni notturni agitati e difficoltà ad addormentarsi.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare a migliorare la qualità del sonno durante l’estate. In questo articolo, ne vedremo alcuni, tra cui pratiche quotidiane da adottare e integratori alimentari appositamente formulati.

Cosa fare per dormire meglio?

Di seguito, mostreremo alcuni accorgimenti da seguire quotidianamente, che ti saranno utili durante tutto l’anno, soprattutto in estate.

1. Mantenere una camera da letto fresca e buia

La temperatura ideale per dormire è tra i 18 e i 22 gradi. Se la tua camera da letto è troppo calda, può essere utile utilizzare un ventilatore o un condizionatore d’aria. Allo stesso tempo, è importante oscurare la stanza il più possibile per favorire la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.

2. Evitare caffeina e alcol prima di dormire

La caffeina e le bevande alcoliche possono interferire con il sonno. Per questo, è consigliabile evitare di assumerli nelle ore serali, soprattutto nelle 4-6 ore prima di andare a letto.

3. Fare attività fisica regolarmente

L’esercizio fisico regolare contribuisce a migliorare la qualità del sonno. Tuttavia, bisognerebbe evitare di svolgere attività fisica poco prima di andare a letto, in quanto potrebbe avere un effetto stimolante per il cervello.

4. Seguire un rituale serale rilassante

Un’ottima soluzione per andare a dormire sereni e facilitare l’addormentamento è seguire un rituale serale rilassante, allo scopo di aiutare a preparare il corpo e la mente al sonno. Questo può includere attività come fare un bagno, leggere un libro o ascoltare musica rilassante.

5. Assumere integratori naturali per il sonno

Oggi esistono diversi integratori alimentari studiati specificamente per migliorare la qualità del sonno. Tra questi, uno dei più apprezzati è Novanight, che offre diverse opzioni di integratori alimentari formulati per aiutare a dormire meglio come Novanight Tripla Azione. Grazie alla loro combinazione di ingredienti, tra cui melatonina, camomilla, melissa e passiflora, contribuiscono a un addormentamento rapido e riducono i risvegli notturni tipici della stagione estiva. Prima di assumere qualsiasi integratore, però, è bene chiedere consiglio al medico o al farmacista.

In ogni caso, se i problemi di sonno persistono, sarebbe meglio indagare in maniera più approfondita, così da escludere eventuali cause sottostanti.