Vietnam e Repubblica Dominicana hanno firmato un memorandum d’intesa sull’istituzione di una commissione congiunta sulla cooperazione commerciale e tecnica.

Il memorandum e’ stato siglato ieri alla presenza del primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, in visita a Santo Domingo, e del presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona. Lo riferisce il portale del governo vietnamita.

Un altro protocollo d’intesa e’ stato sottoscritto dall’Accademia diplomatica del Vietnam e dall’Accademia diplomatica Dominicana.

I due leader hanno avuto un colloquio e tenuto una conferenza stampa congiunta dalla quale e’ emersa la volonta’ di rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere nuovi accordi di cooperazione in settori quali la difesa, le telecomunicazioni, il petrolio e il gas, il turismo e altri ancora.

Le parti hanno concordato di promuovere gli scambi politici a tutti i livelli e di migliorare il quadro giuridico per la cooperazione bilaterale.

Secondo Pham, le due economie possono integrarsi e contribuire reciprocamente allo sviluppo. In particolare, il premier vietnamita ha proposto di accelerare i negoziati su quattro accordi: di libero scambio; di promozione e protezione degli investimenti; di cooperazione culturale, educativa e turistica e sui visti.

Tra le aree di interesse per la cooperazione ha citato la trasformazione digitale, l’energia e l’agricoltura. Il Vietnam, inoltre, e’ pronto a fingere da ponte tra la Repubblica Dominicana e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean).

Abinader e’ stato invitato in visita in Vietnam l’anno prossimo, in occasione del ventesimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche.

Il primo ministro del Vietnam e’ stato ricevuto anche dal presidente del Senato del Paese caraibico, Ricardo de los Santos Polanco, e dal presidente della Camera dei deputati, Alfredo Pacheco. Inoltre, ha incontrato il segretario generale del partito Movimento sinistra unita (Miu), Miguel Mejia.

Pham, arrivato a Santo Domingo dal Brasile, dove ha partecipato al vertice del G20, al quale il Vietnam e’ stato invitato come Paese ospite, giovedì 21 novembre ha concluso la sua visita, volta a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali, dopo i recenti progressi.

Nel 2021 il Vietnam ha nominato il suo primo ambasciatore residente nella Repubblica Dominicana e nel 2023 ad Hanoi e’ stata inaugurata l’ambasciata Dominicana. A luglio si e’ formato un gruppo di amicizia parlamentare.

Dal 2013 al 2022 l’interscambio commerciale e’ passato da 36,5 milioni di dollari a quasi 150,2 milioni di dollari.