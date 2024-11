Raffaele Fitto ha ricevuto il via libera del Parlamento europeo per la carica di vicepresidente esecutivo. Un semaforo verde che arriva dopo un incredibile psicodramma, che a questo punto possiamo definire totalmente inutile. Così la nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen prenderà ufficialmente il via il primo giorno di dicembre.

Quando si deve considerare il nostro ruolo in Europa, non contano le ideologie o le differenze di visione tra i partiti; la nostra priorità deve essere garantire all’Italia il posto di prestigio che merita.

Le mere questioni di appartenenza del singolo passano in secondo piano di fronte alla necessità di esserci e di contare.

Siamo perciò soddisfatti del fatto che i veti e I dubbi siano stati risolti e sia stata bloccata una situazione a dir poco spiacevole.

Come CONFIINE, Confederazione che riunisce gli imprenditori italiani che operano in Europa, ci aspettiamo dalla nuova Commissione, e a questo punto da Fitto in particolare, che le autorità europee possano sostenere e valorizzare chi lavora, chi produce e chi porta avanti le tante aziende tricolori, piccole medie e grandi, nei diversi Paesi europei. Resteremo vigili e attenti.