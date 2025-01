Nel 2024 le rimesse ricevute in Repubblica Dominicana hanno totalizzato un valore di 10,75 miliardi di dollari, un aumento di 598 milioni di dollari pari al 5,9 per cento in piu’ rispetto al 2023.

Lo ha reso noto La Banca centrale del Paese (Bcrd).

A dicembre il totale delle rimesse e’ stato pari a un miliardi di dollari, un incremento del 6,2 per cento su anno.

L’80,3 per cento dei flussi di dicembre (710 milioni di dollari) proveniva dagli Stati Uniti.

Altri Paesi a contribuire sono stati l’Italia (1,7 per cento) e Haiti (un per cento), insieme a Panama, Svizzera e Canada.