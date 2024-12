Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) ha scelto Dennis Casco, già Coordinatore per l’Honduras, come Responsabile degli Italo-discendenti nella Circoscrizione Centro e Nord America.

“La decisione, voluta dal Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, sottolinea l’impegno del movimento nel rafforzare i legami con le comunità italo-discendenti in quest’area”, si legge in una nota, che prosegue: “Questo incarico mira a valorizzare un segmento chiave della diaspora italiana”.

Dennis Casco è nato negli Stati Uniti, ma le sue radici affondano profondamente in Italia. Suo nonno era originario di Cefalù, un comune in provincia di Palermo. Nonostante il passaporto americano, Dennis ha sempre abbracciato con orgoglio le sue origini italiane.

La cultura italiana ha modellato la sua identità, mentre la sua competenza in inglese, spagnolo e italiano lo rende un interlocutore ideale per le comunità italo-discendenti in diversi Paesi.

Nel suo incarico in Honduras, Dennis ha promosso eventi e iniziative che hanno rafforzato il senso di appartenenza alla cultura italiana. La sua capacità di unire le persone lo ha reso il candidato ideale per questo nuovo ruolo.

Vincenzo Odoguardi ha appoggiato con convinzione la sua nomina, riconoscendo in lui un leader capace di rappresentare gli italo-discendenti con passione e determinazione.

Un ruolo dedicato agli italodiscendenti

Dennis si occuperà delle esigenze e dei diritti degli italo-discendenti nella circoscrizione Centro e Nord America. Tra i suoi obiettivi principali figurano:

• Rafforzare il legame con le radici italiane.

• Promuovere iniziative culturali e sociali.

• Garantire la rappresentanza degli italodiscendenti a livello istituzionale.

“Dennis Casco è una figura chiave per il MAIE. La sua esperienza in Honduras, la passione per l’Italia e il talento nel costruire connessioni lo rendono perfetto per questo incarico. Gli italo-discendenti sono una risorsa fondamentale e Dennis saprà valorizzarli al meglio”, dichiara il vicepresidente Odoguardi.

Casco da parte sua ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida: “Rappresentare gli italo-discendenti nella circoscrizione Centro e Nord America è per me un grande onore. Questa nomina – ha dichiarato – è una straordinaria opportunità per rafforzare il legame con la nostra cultura”.

Con la sua dedizione, Dennis contribuirà a consolidare il MAIE come punto di riferimento per gli italo-discendenti. Il suo lavoro promuoverà valori e tradizioni italiane, aiutando le comunità all’estero a mantenere vive le proprie radici.