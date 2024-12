Lunedì 16 dicembre il MAIE ha incontrato la comunità italiana di Boca Chica e Juan Dolio.

L’evento – organizzato dalla coordinatrice con delega alla cultura e allo sport, Aurora Francesca Reparato, insieme al coordinatore Caraibi, Massimiliano Atrigna, e al presidente della Fondazione Mondo Italia, Tullio Marino – si è svolto presso il Ristorante Momo, punto d’incontro di tanti italiani a Boca Chica.

Presenti all’appuntamento decine di persone, riunite per ascoltare e a loro volta comunicare le problematiche con le quali si scontrano come italiani residenti nella Repubblica Dominicana.

Un minuto di silenzio è stato dedicato dai presenti alla memoria di un connazionale italiano deceduto il 15 dicembre a Boca Chica.

Il pomeriggio si è aperto con le parole di Aurora Francesca Reparato, che ha messo l’accento sul valore dell’incontro e sull’importanza di condividere e sostenersi tra connazionali, per raggiungere diritti e agevolazioni per chi vive fuori dall’Italia.

Il coordinatore dei Caraibi, Massimiliano Atrigna, ha parlato del MAIE, portando i saluti e gli auguri del Vice Presidente del Partito Vincenzo Odoguardi, e ringraziando la comunità di Boca Chica per aver risposto all’appello.

Si é parlato dei progetti che la Fondazione Mondo Italia e MAIE hanno per il 2025, in particolare del tema della salute e di come affrontare i decessi in un paese straniero.

Per raggiungere questo obiettivo, la Fondazione Mondo Italia sta lavorando fianco a fianco con la dottoressa Veras, direttrice della Fondazione Veras, medico professionista che da anni sostiene la comunità italiana su questi temi.

I coordinatori hanno fanno sapere che il MAIE sta lavorando affinché si raggiungano accordi con gli enti dominicani nell’ambito della salute e defunzioni per sostenere la comunità su questi temi.

Inoltre, si é parlato dei servizi già attivi da parte della Fondazione e del MAIE, come il servizio di pronto soccorso psico-emotivo per i cittadini italiani che hanno bisogno di assistenza in crisi, l’assistenza legale e burocratica attraverso lo sportello MAIE attivo, e i servizi di traduzione giuridica.

Infine, i partecipanti hanno brindato e degustato panettone e spumante come augurio di Buon Natale e di un prospero anno nuovo, auspicando altri incontri in cui verranno messi in luce i risultati del lavoro di volontariato che si sta svolgendo a sostegno della comunità italiana nella Repubblica Dominicana.

A presto e buone vacanze. Buon Natale!

MAIE e Fondazione Mondo Italia