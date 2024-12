“Lo sport fa parte della nostra politica estera per questo ho inteso valorizzare la diplomazia dello sport istituendo alla Farnesina un ufficio ad hoc”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani inaugurando martedì 10 dicembre alla Farnesina la mostra itinerante dedicata alla Nazionale italiana di calcio ‘Sfumature di azzurro’ organizzata dalla Federazione italiana giuoco calcio insieme al museo di Coverciano.

I grandi eventi sportivi, come quelli calcistici, secondo la Farnesina, sono vetrine internazionali per l’Italia, favoriscono lo sviluppo infrastrutturale e opportunità di posizionamento strategico internazionale.

“Per gli italiani che vivono all’estero – ha detto Tajani – la Nazionale è una sorta di simbolo di riscatto”.

“La vittoria sportiva, i successi italiani attirano l’attenzione sul nostro paese – ha aggiunto Tajani – e il calcio non è solo quello dei campioni ma un modo per i giovani di giocare insieme e non stare da soli davanti alla playstation. Lo sport è un modo per impedire la dispersione scolastica e prevenire l’uso di droga e alcol”.

“Per questo vogliamo incentivare l’attività sportiva e sostenere le tante realtà no profit in questo campo – ha detto ancora Tajani – Abbiamo discusso nell’ambito della manovra dell’esenzione Iva anche per queste società”.

“Viviamo un momento terribile pieno di conflitti, lo sport è nato come portatore di pace e noi dobbiamo fare in modo che gli uomini e le donne di sport siano portatori di messaggi pace”, ha insistito Tajani.

Infine il ministro ha voluto rivolgere un saluto particolare a Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, presente all’iniziativa: “La ringrazio per il lavoro che sta facendo per le nostre giovani atlete della nazionale del calcio femminile” ha concluso Tajani.