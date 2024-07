Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, intervenuto nel corso del question time nell’Aula di Palazzo Madama, a proposito di cittadinanza italiana, ha dichiarato: “Auspico che il governo italiano prenda a cuore la richiesta di molti italiani all’estero naturalizzati che chiedono di poter avere la cittadinanza italiana”.

“Quando parliamo di immigrazione non dobbiamo infatti dimenticare la migrazione degli italiani all’estero che nell’ultimo ventennio sono stati circa un milione e mezzo e in larga parte giovani”, ha aggiunto il responsabile del dipartimento italiani all’estero di Fdi. “Si tratta di persone quindi formate, di cervelli che abbiamo perso e che per la nostra Nazione rappresentano risorse perdute.

Emblematico è il caso della Spagna, dove nell’ultimo decennio sono emigrati circa 300mila nostri connazionali che al momento si vedono negata la possibilità di poter mantenere la doppia cittadinanza, pena appunto la perdita della nostra.

Ringrazio il ministro Antonio Tajani per l’impegno profuso, è stato infatti avviato un accordo bilaterale col governo iberico finalizzato a questo scopo. D’altra parte quelli fra Italia e Spagna, più che rapporti tra Stati, sono rapporti tra due popoli molto affini culturalmente, per cui l’auspicio è che il governo spagnolo dia seguito agli accordi iniziati”.