Donald Trump, dopo la sua netta vittoria alle presidenziali, ha ricevuto messaggi di congratulazioni da tutto il mondo. Anche Giorgia Meloni, capo del governo italiano, ha voluto trasmettere al presidente eletto le proprie congratulazioni.

In una nota Palazzo Chigi spiega che, nel corso di una conversazione telefonica, “il Presidente Meloni e il Presidente eletto Donald J. Trump hanno espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l’Unione europea.

In conclusione, hanno affermato l’intenzione di proseguire il percorso di rafforzamento delle già eccellenti relazioni bilaterali, fondate su valori e principi condivisi, concordando sull’opportunità di mantenersi in stretto contatto”.

Messaggi d’auguri da parte dei rappresentanti di quasi tutti i governi mondiali e la totalità di quelli europei, compreso l’ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche dei leader di nazioni non in buoni rapporti con gli Usa come il cinese Xi Jinping o il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Il futuro presidente repubblicano ha parlato anche con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in particolare riguardo alla “minaccia iraniana”.

Meloni ha sentito anche un’altra figura chiave della campagna elettorale e della vittoria di Trump, ovvero Elon Musk.

“Nelle scorse ore – fa sapere sui social Giorgia – ho sentito l’amico Elon Musk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future”.