Sogemi, la società che gestisce il Mercato Alimentare di Milano, e la Provincia Argentina di Río Negro, hanno firmato un protocollo di intesa, per due anni, volto alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze agroalimentari argentine all’interno degli spazi mercantali in Italia.

Tra le attività previste eventi promozionali e spazi espositivi dedicati che favoriranno scambi commerciali e sinergie tra produttori e importatori. Inoltre, questo protocollo promuove pratiche sostenibili nella filiera agroalimentare, garantendo una qualità sempre più elevata dei prodotti commercializzati e rispondendo alle esigenze dei consumatori di oggi, che cercano prodotti freschi e sostenibili.

“Le collaborazioni come questa sono essenziali per la crescita del Mercato Alimentare di Milano e per il suo ruolo sempre più centrale nella filiera agroalimentare nazionale e internazionale nel promuovere la qualità e la sicurezza alimentare” ha dichiarato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero.

“L’Argentina è un importante partner commerciale per noi, sviluppare questo accordo vuol dire essere un hub alimentare sempre più aperto e in dialogo con il mercato”.

Il Console Generale della Repubblica Argentina a Milano Luis Pablo Niscovolos ha sottolineato l’importanza di questo tipo di accordi nelle relazioni commerciali bilaterale.