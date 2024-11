Sabato 7 dicembre alle 18 il Comites (Comitato per gli Italiani residenti all’estero) di Berlino organizza presso la propria sede la presentazione del libro: AVANTI! di Rocco Artale.

Rocco Artale ha pubblicato la sua autobiografia (in tedesco, “Avanti! Vom Arbeitsmigranten zum Ehrenbürger”), nella quale racconta la sua esperienza di emigrazione in Germania.

Alla discussione con l’autore interverranno: il Presidente del Comites Berlino Federico Quadrelli, Giada Angiolini, fondatrice del gruppo “Donne per le Donne” di “cuore sogni sorrisi e.V.”.

In programma anche la presenza di Dr. Edith Pichler, Centre for Citizenship, Social Pluralism and Religious Diversity, Universität Potsdam.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 18:00 presso la sede del Comites di Berlino: Kottbusser Damm 79,10967 Primo cortile, ingresso A.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una e-Mail a info@comites- berlin.de. La presentazione sarà trasmessa anche in live streaming sulla pagina Facebook del Comites Berlino.