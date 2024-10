Massimo Romagnoli lo scorso 5 ottobre ha partecipato, invitato dal Primo Ministro Greco Kiriako Mitsotakis, ai festeggiamenti per i cinquant’anni di Nea Democratia, forza politica che attualmente è al governo del Paese, per la seconda volta.

In quell’occasione Romagnoli ha incontrato I’On. Ioannis Plakiotakis e l’Eurodeputata Elizabet Vrionidi, con i quali si è affrontato il tema degli scambi commerciali tra l’Italia e la Grecia, sottolineando anche la forte presenza italiana nel campo navale, come nel caso del Gruppo Grimaldi che gestisce il porto greco di Igumenizza.

Rientrato a Bruxelles il 7 ottobre, Romagnoli si è riunito con la V commissione CGIE, che presiede, per discutere dei programmi tesi a favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane all’estero, con l’obiettivo di contribuire a promuovere il made in Italy oltre confine.

Martedì 8 ottobre il consigliere CGIE ha partecipato alla riunione del Comites di Genk, invitato dal presidente del Comitato Mario Guarino, in presenza del Console Generale di Bruxelles Francesco Varriale e della collega del CGIE Eleonora Medda.

In queste ore si trova a Linköping, invitato dall’EDA (European Defence Agency) nella sua qualità di presidente CONFIINE, la Confederazione degli Imprenditori Italiani in Europa, per aiutare l’industria italiana nel campo della difesa a espandersi nel mercato europeo.