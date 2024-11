La Prima Fiera delle Eccellenze e Tradizioni Italiane, organizzata dal Com.It.Es Costa Rica, si è svolta sabato 9 novembre 2024 presso il Centro Commerciale Ciudad del Este a Curridabat, San José.

Questo evento straordinario ha celebrato l’eccellenza italiana in tutte le sue forme, attirando un’ampia partecipazione di pubblico nonostante il maltempo e contando sulla significativa presenza del MAIE, rappresentato dalla coordinatrice nazionale, Paola Ceccon.

Organizzata dal Com.It.Es, la fiera è stata una celebrazione della cultura e delle tradizioni italiane, offrendo una piattaforma per le aziende italo-costaricensi, artisti e artigiani per mettere in mostra il loro talento e i loro prodotti.

Durante l’evento, Paola Ceccon ha riconosciuto il fondamentale contributo di membri chiave della comunità come Vilma Stuardo, rappresentante dei piemontesi, ed Ezio Laveriotti, presidente della comunità piemontese in Costa Rica, insieme al coordinatore per il Centro America, Giuseppe Cacace.

La fiera non è stata solo un’esposizione commerciale, ma anche un’esperienza culturale unica, con un programma artistico di grande livello che ha catturato l’interesse del pubblico.

L’evento ha offerto un panorama eccezionale del Made in Italy, con una vasta gamma di espositori che hanno presentato prodotti innovativi, artigianali e di alta qualità.

Tra i partecipanti:

Automotive e Tecnologia

Saturnia: Trattori Same, leader nel settore agricolo.

Maserati: Lusso e ingegneria italiana.

Piaggio Vespa: Icona della mobilità e del design.

Arte e Artigianato

Pitture Cavallini: Quadri d’arte di grande valore.

Álvaro Bracci: Artista di grandi opere pittoriche.

Scuola di Oreficeria di Patrizio Rocchi: Formazione e creazioni di gioielleria.

Argento 925: Gioielli Made in Italy.

Gioia Design di Malagola: Creazioni di gioielleria esclusiva.

Proyecto Scaligero: Puzzle artistici ispirati alla cultura italiana.

Sculture di Claudio Vidor: L’arte che racconta l’anima italiana.

Cucina e Gastronomia

Italcucine: Importazioni e progettazione di cucine Ba di alta gamma.

Delitalia: Prodotti alimentari italiani autentici.

Rosticceria da Micaela: Specialità gastronomiche italiane.

Sapori di Casa: Prodotti alimentari di qualità.

Gualapack: Packaging alimentare innovativo e sostenibile.

Casa Dominga: Pasticceria tradizionale italiana con un tocco locale.

Sapore Trattoria: Conserve alimentari pasta artigianale.

Bel Premium: Importazioni di vini italiani pregiati.

Innovazione e Servizi

Vitis Vidor: Ricerca scientifica sulla vite tropicale.

Atlaslex e BZ Legal: Studio legale italo-costaricense.

Menarini: Azienda farmaceutica italiana.

Italian Import Racing: Gadget Ferrari e scuola di gokart.

Ceres Organica: Prodotti organici Made in Italy.

Francesco Bracci: Innovazione nella realizzazione di camper su autobus.

Istituzioni e Cultura

Camera di Commercio Italo-Costarricense: Punto di riferimento per le imprese italiane.

Dante Alighieri – Scuola di Italiano: Promozione della lingua e cultura italiane.

Un Successo Oltre le Aspettative

Nonostante la pioggia, la fiera ha registrato un’ottima affluenza, con visitatori entusiasti di scoprire e celebrare l’Italia. Questo primo evento segna l’inizio di una tradizione destinata a crescere.

Il Com.It.Es ha annunciato l’intenzione di riproporre la Fiera delle Eccellenze e Tradizioni Italiane ogni anno, consolidando il suo ruolo di ambasciatori della cultura italiana in Costa Rica.