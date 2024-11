Lo scorso 5 di novembre, dopo ben dodici anni di assenza, è stata inaugurata la XII Biennale Internazionale di Architettura e Urbanistica (BIAU-RD), evento di prestigio tenutosi presso il “Museo de Arte Moderno” della Repubblica Dominicana.

Il Comites di Santo Domingo ha presenziato l’importante atto inaugurale, soprattutto visto che l’Italia ha avuto l’onore di essere il Paese ospite, confermando il suo ruolo chiave nel panorama architettonico e culturale internazionale.

Presente naturalmente l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas.

Durante la Biennale, che in questa occasione aveva come tema “Eutopias: construyendo ideas para el futuro”, gli architetti: Marco Casamonti, Alessandro Melis e Carlo Ratti, prossimo commissario della Biennale di Venezia 2025, hanno contribuito a che la presenza dell’Italia potesse risultare un valido contributo per le sfide future.

Ad i noti professionisti e docenti universitari è stata dedicata una mostra dei loro principali progetti, evidenziando come l’architettura possa essere un potente strumento di sviluppo e innovazione.

L’esposizione delle proposte progettuali dei professionisti nazionali ed internazionali, cosi come delle accademie locali, sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2024, permettendo ai visitatori di scoprire le innovazioni e le visioni che caratterizzano l’architettura contemporanea italiana.

Il Comites di Santo Domingo continuerà a supportare e promuovere iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e professionale italiano.