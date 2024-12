Il parlamentare del Partito Democratico eletto in America Meridionale, Fabio Porta, ha partecipato insieme alla coordinatrice del partito per la ripartizione, Marisa Barbato, al congresso del Circolo di Montevideo che ha confermato Segretario Rolando Rossi nel corso di un’assemblea partecipata caratterizzata da un forte impegno per rilanciare il PD nel Paese sudamericano.

“La vittoria del Frente Amplio in Uruguay – ha detto l’On. Porta – deve costituire per il PD e tutti i progressisti italiani in Sudamerica un motivo di speranza e di rinnovato impegno per l’organizzazione e il rafforzamento della nostra rete di circoli nel continente”.

I dirigenti del PD avevano incontrato nel corso della giornata a Montevideo l’ambasciatore d’Italia Fabrizio Petri e il coordinatore del patronato INCA Cgil Renato Palermo; dopo il congresso del partito, Porta e Barbato hanno incontrato il Direttore di “Gente d’Italia” Mimmo Porpiglia e la coordinatrice del patronato INAS Cisl Filomena Narducci.

“Al Direttore Porpiglia abbiamo confermato la nostra totale solidarietà – hanno dichiarato Porta e Barbato – e faremo tutto quanto rientra nelle nostre prerogative per arrivare quanto prima alla giusta sentenza che ristabilisca giustizia a seguito della censura scellerata del Comites suffragata dall’ex ambasciatore Iannuzzi”.