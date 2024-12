“Sono profondamente onorato di condividere con voi un traguardo significativo: ieri sera, nella magnifica cornice di Palazzo delle Colonne a Roma, mi è stato conferito il Premio Oscar della Moda per i miei 24 anni di impegno a favore del Made in Italy”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente CONFIINE (Confederazione degli imprenditori italiani in Europa) e consigliere del Consiglio Generale degli italiani all’estero.

“Questo prestigioso riconoscimento – prosegue Romagnoli – rappresenta un tributo al lavoro svolto in diversi ruoli istituzionali, tra cui quello di deputato del Parlamento Italiano nella XV Legislatura, consigliere del CGIE dal 2004 al 2014 e dal 2023 presidente della V Commissione del CGIE, incaricata della promozione del Sistema Italia e del Made in Italy nel mondo.

Desidero dedicare questo premio a chi mi ha sempre sostenuto, soprattutto durante le mie numerose assenze dovute agli impegni legati a questo obiettivo.

Un grazie speciale va ai miei figli, Azzurra, Panagiotis e Maxima, che sono la mia forza e la mia ispirazione quotidiana; alla mia compagna Stefania, il mio punto fermo e sostegno in ogni momento; e a mia madre, la mia più grande fan, che non ha mai smesso di credere in me.

È stato un momento di grande emozione, durante una serata dedicata a celebrare il talento, la cultura e l’eccellenza italiana. Questo premio non è solo un onore personale, ma anche un invito a continuare con determinazione il lavoro di valorizzazione e promozione del Made in Italy in ogni angolo del pianeta”.

“Un sincero ringraziamento alla giuria e a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, sostenendo sempre l’eccellenza italiana”, conclude Romagnoli.