L’Ambasciata d’Italia in Costa Rica ha recentemente annunciato l’avvio di un ambizioso progetto per la digitalizzazione di tutti gli archivi relativi all’iscrizione di connazionali nel paese centroamericano tra il 1918 e il 1960.

Il registro, in larga maggioranza redatto a mano, raccoglie i dati anagrafii di tutti gli italiani immigrati in Costa Rica, quelli dei membri delle loro famiglie, le città di origine e il lavoro svolto una volta giunti nel loro nuovo paese.

Si stima che per la conclusione dei lavori ci vorrà ancora un mese, ma che una volta ultimato il registro avá un valore inestimabile per gli italo-costaricani, che potranno ricostruire così la storia dei propri avi, ma anche per l’Italia, trattandosi di preziose testimonianze che documentano una parte dell’emigrazione italiana tra le due guerre mondiali.