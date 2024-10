Lo scorso 23 ottobre si è tenuto in Costa Rica un incontro importante che ha visto protagonisti il Com.It.Es Costa Rica, rappresentato dal presidente Giuseppe Cacace e dalla vicepresidente Paola Ceccon, e due illustri associazioni italiane: l’Unione Nazionale Pro Loco Italia, con il presidente Antonio La Spiena e la segretaria nazionale Sara Cavallaro, e l’Associazione Borghi più Belli d’Italia, rappresentata dal presidente Fiorello Primi.

Questo incontro ha posto le basi per un’alleanza strategica volta a rafforzare i legami culturali tra le comunità italiane nel mondo, partendo proprio dal Costa Rica.

Durante l’incontro, il presidente Giuseppe Cacace e la vicepresidente Paola Ceccon hanno sottolineato l’importanza di stabilire collaborazioni internazionali, partendo proprio dal legame con associazioni storiche italiane come l’Unione Nazionale Pro Loco Italia e l‘Associazione Borghi più Belli d’Italia.

L’Unione Nazionale Pro Loco Italia (UNPLI) è un’associazione di promozione sociale che opera per preservare e valorizzare le tradizioni locali italiane. Le Pro Loco sono enti radicati nelle comunità locali (comuni) che organizzano eventi culturali, sagre, feste popolari e altre iniziative legate alla promozione del patrimonio culturale italiano.

Il presidente Antonio La Spiena e la segretaria nazionale Sara Cavallaro, presenti all’incontro in Costa Rica, hanno discusso l’importanza di coinvolgere le comunità italiane all’estero, affinché anche loro possano beneficiare di questa tradizione di promozione e tutela delle culture locali.

L’Associazione Borghi più Belli d’Italia nasce per promuovere i piccoli centri storici italiani, autentici scrigni di bellezze artistiche, storiche e naturali. Questi borghi, spesso legati all’emigrazione italiana del passato, rappresentano un simbolo di italianità che molti discendenti all’estero riconoscono con affetto. Durante l’incontro in Costa Rica, era presente anche Fiorello Primi, presidente dell’associazione, che ha discusso l’importanza di mantenere viva la memoria di questi borghi tra le comunità italiane all’estero.

L’associazione lavora per mantenere vive le storie di questi borghi, permettendo agli italiani all’estero di scoprire o riscoprire le loro radici, contribuendo così a unire ulteriormente la diaspora italiana con il loro passato storico e culturale.

Uno dei risultati più tangibili dell’incontro sarà la creazione della Pro Loco Costa Rica, seguendo il modello di successo già avviato dalla comunità italiana di New York.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per portare anche all’estero la struttura e la missione delle Pro Loco italiane, coinvolgendo i discendenti di italiani nella promozione della cultura e delle tradizioni locali italiane. La nascita della Pro Loco Costa Rica sarà un passo importante per far sentire più vicine le comunità italiane sparse per il mondo.