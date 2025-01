Il 14 gennaio alle ore 19 l’Istituto italiano di cultura di Bruxelles ospiterà la proiezione in prima nazionale per il Belgio, di ‘Cabrini’.

Al film, incentrato sulle condizioni dell’emigrazione italiana di prima generazione, seguirà un incontro con l’attrice protagonista Cristiana Dell’Anna, vincitrice per questa interpretazione del premio Best Actress agli IFFA Awards 2024.

A fine Ottocento, Francesca Cabrini è la prima donna a capo di una missione religiosa oltreoceano, in una città le cui strade e le cui fogne sono l’unico luogo di vita possibile per i numerosi orfani dei migranti italiani.

Il coraggio e la ferrea volontà di non permettere ad alcuno di interferire con i suoi progetti apostolici ed educativi consentono a Francesca Cabrini di superare gli ostacoli politici, culturali ed economici, aprendo nuovi orizzonti di senso e divenendo un faro di speranza.

Il film è in lingua originale, ovvero parte in italiano, con relativi sottotitoli in inglese, e parte in inglese.