“Tra otto anni in oltre un comune toscano su cinque gli over 60 saranno il doppio dei ventenni. Specie nelle aree interne, nel sud della regione e sulla costa. Con inevitabili ripercussioni su un mercato del lavoro che nel secondo trimestre del 2024 ha visto rallentare il numero di nuovi contratti (- 2,2% sull’anno precedente), con picchi negativi in industria (-8,9%), trasporto e logistica (- 7,4%), moda (- 17%)”.

I dati sono di Irpet, riportati dall’edizione fiorentina di Repubblica.

Irpet che nei giorni scorsi ha fatto un punto sul mercato del lavoro in Toscana con un approfondimento sull’inverno demografico nel quale aggiunge nuovi dati oltre ad alcuni annunciati a luglio.

“Dalle elaborazioni dell’istituto emerge come, dal 1993 a oggi, il rapporto giovani anziani si sia ribaltato”, scrive Repubblica, che sottolinea come sia “difficile invertire la tendenza, anche perché il confronto non tiene conto di chi potrà essere inattivo né della ‘recente accelerazione dell’emigrazione giovanile'”.