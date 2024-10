Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Venezia, lancia l’allarme: è emergenza emigrazione, negli ultimi tre anni se ne sono andati oltre 2mila giovani.

Dalle pagine del Gazzettino, Giordano sottolinea: “È necessario e urgente elaborare delle strategie in risposta al dato dell’invecchiamento della popolazione, che evidenzia una potenziale insostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo”.

“Desta grosse preoccupazioni il dato sull’emigrazione di giovani dalla nostra provincia, che negli ultimi tre anni ha perso 2.300 unità. Giovani che sono costretti, o che scelgono di andarsene a causa di un mercato del lavoro sempre più precario e a basso reddito, dato confermato da diversi report che evidenziano come l’offerta sia schiacciata sul lavoro poco qualificato e discontinuo, soprattutto nella ricezione e nella ristorazione”.

Secondo il segretario della Cgil, “a fronte di tendenze che oramai sono su scala globale, il nostro territorio si mostra deficitario rispetto alle soluzioni più immediate: sostegno alle famiglie e stabilità economica per favorire la natalità, attrattività del mercato del lavoro, per favorire l’ingresso di lavoratrici e lavoratori e per fermare la fuga delle giovani e dei giovani”.