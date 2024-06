Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, martedì 18 giugno ha partecipato alla prima giornata di lavori del Consiglio Generale degli italiani all’estero, riunito nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.

“Desidero congratularmi pubblicamente con Maria Chiara Prodi per l’elezione a Segretario generale del CGIE” dichiara Odoguardi in una nota, che continua: “Per la prima volta il Consiglio generale sarà guidato da una donna, una novità assoluta che però ci fa ben sperare, perché siamo convinti da sempre che le donne abbiano una marcia in più e una sensibilità, anche politica, che a volte a noi uomini manca”.

“L’elezione di Prodi – prosegue – rappresenta anche un cambiamento generazionale: sono convinto che con Maria Chiara al timone del Cgie il “parlamentino” degli italiani nel mondo saprà guardare al futuro con rinnovato entusiasmo”.

“Congratulazioni anche a Giuseppe Stabile, neo vicesegretario Europa: con il suo lavoro e la sua esperienza potrà certamente contribuire a rinvigorire le capacità di ascolto e sintesi sulle diverse posizioni dei consiglieri”.

“Come vicepresidente MAIE credo che questo CGIE – anche grazie al contributo del Movimento Associativo Italiani all’Estero – abbia saputo trovare il giusto equilibrio al suo interno tra le diverse forze politiche che lo compongono: ora – conclude Odoguardi – tutti a rimboccarsi le maniche per lavorare per i nostri connazionali all’estero. Ce n’è tanto bisogno”.