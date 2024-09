Il Gruppo Giovani del Comitato degli Italiani all’Estero di Rosario (Com.It.Es.) ha lanciato per secondo anno consecutivo un concorso di FUMETTI rivolto a giovani e non di tutto il paese, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla comunità italiana.

Se nel 2023 la proposta girava intorno all’invenzione di un “supereroe italiano”, questo 2024, dichiarato Anno delle radici italiane dal Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, non poteva che essere all’insegna della memoria e dell’identità.

Il concorso è diviso in tre categorie: under-13, giovani tra 13 e 17 anni, e maggiorenni. Gli interessati possono scaricare dai profili social dei Giovani del Com.It.Es. il form per l’iscrizione e un modello di progetto, che dovrà essere composto da un massimo di cinque vignette. Un esperto in fumettistica si occuperà poi di valutare i prodotti.

La giuria terrà conto non solo dell’esecuzione tecnica, ma anche e soprattutto della storia presentata e il suo messaggio. La premiazione dei vincitori si svolgerà a Rosario, presso la sede del Com.It.Es.