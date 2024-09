In concomitanza alla Feria Internazionale del Turismo (FIT), che si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre a Buenos Aires, la comunità italiana in Argentina realizzerà il “Festival delle Radici Italiane”, incentrato sulla promozione del programma del Turismo delle Radici promosso dal Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

“Il Festival delle Radici Italiane sarà un megaevento. Saranno presenti gruppi musicali delle regioni Sardegna, Puglia, Lazio e Marche che si esibiranno durante la giornata, assieme a più di quaranta stand culturali e gastronomici”, spiega Carlos Malacalza, presidente della Confederazione di Federazioni e Associazioni Italiane della Repubblica Argentina (Feditalia).

“Il governo italiano, attraverso la Direzione Generale degli Italiani all’Estero, ha scelto cinque città nel mondo per lo sviluppo di una missione nell’area delle radici italiane: Melbourne, Toronto, San Paolo, New York e Buenos Aires.

Siccome nella nostra città era già prevista per il 29 settembre la Fiera Internazionale del Turismo, attraverso il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires ci è stato proposto di realizzare un grande incontro della collettività italiana, assieme al Comitato degli Italiani all’Estero di Buenos Aires e il governo della capitale”.

L’evento si svolgerà dalle 13.00 alle 18.00 in Plaza República Oriental del Uruguay, proprio di fronte alla sede della TV di stato, e avrà come principale obbiettivo la diffusione dell’Anno delle Radici Italiane nel Mondo dichiarato dalla Farnesina per questo 2024.

“Il Turismo delle Radici ha un forte impatto sugli italo discendenti di tutto il paese”, sottolinea Malacalza. “Più del 50% dei cittadini argentini ha origini italiane.

La circoscrizione consolare di Buenos Aires vanta una quantità di italiani residenti all’estero tra le più grandi del mondo. Durante il Festival vi sarà anche una mappa interattiva che permetterà agli assistenti individuare il borgo o il comune da dove sono partiti i propri avi.

È una grande occasione per riscoprire le proprie radici e conoscere i vantaggi del programma proposto, che attraverso tour operator locali permetterà agli interessati conoscere di persona quei paesini spesso sperduti o difficilmente raggiungibili in altre circostanze, e che i nostri nonni nominavano spesso quando eravamo più giovani”.

Malacalza tiene a sottolineare che le associazioni di italiani e italo discendenti nel paese sono impegnate in prima linea nella diffusione e realizzazione del progetto.

“Oggi Feditalia sta concretamente lavorando con tour operator di diverse regioni italiane per offrire alla comunità italiana in Argentina la possibilità di tornare al Belpaese attraverso proposte accessibili, che permettano di conoscere non solo le grandi città, ma soprattutto i piccoli paesini, che sono i grandi protagonisti di questa proposta. L’obbiettivo è articolare con i principali attori del turismo, dalle compagnie aeree a Trenitalia, o i singoli comuni o associazioni religiose e pro loco, per stimolare la scoperta di quell’Italia spesso sconosciuta. Feditalia vuole essere parte di questa di promozione del ritorno alle radici, e per questo coordina diverse attività connesse alla FIT”.

Tra esse, un incontro per la promozione della gastronomia italiana che si realizzerà nel parco Costa Salgueiro, sul Río de la Plata, organizzato assieme al Buenos Aires Cuochi Italiani, l’associazione di chef italiani della capitale, che si svolgerà a margine della Fiera.