Appena terminata la tournée di successo in Asia che, tra le varie cose, l’ha vista protagonista a Macao del Gala con Placido Domingo e la Shenzhen Symphony Orchestra, il Maestro Beatrice Venezi ha ricevuto un importante incarico internazionale che sempre di più la consacra icona e rappresentante della cultura italiana nel mondo: la nomina di Direttore Principale Ospite del Teatro Colón di Buenos Aires, in Argentina.

Un Teatro, il Colón, tra i più importanti al mondo, soprannominato infatti “La Scala del Sudamerica”. È il teatro in stile italiano più grande al mondo, acusticamente considerato uno dei primi cinque teatri più qualificati in assoluto per la rappresentazione di opere liriche, nonché il principale teatro d’opera di notorietà internazionale dell’America del Sud e non solo.

La nomina è avvenuta durante una cerimonia ufficiale a Buenos Aires al Teatro Colón nel pomeriggio (ora italiana) del 12 novembre scorso alla presenza della Ministra della Cultura Gabriela Ricardez, del Governatore della Città Autonoma di Buenos Aires Jorge Macri e del Direttore generale del Teatro Gerardo Grieco.

Tra gli illustri colleghi del Maestro Venezi al Teatro Colón, con lei sul palco per la nomina, figurano, tra gli altri, niente di meno che Julio Bocca (Direttore del Balletto), il più grande rappresentante della danza argentina nel mondo, Andrés Rodríguez (Direttore artistico della stagione operistica) e Verónica Cangemi (Direttrice dell’Opera Studio).