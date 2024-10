Scuole paritarie all’estero e dunque sostegno alla promozione della lingua italiana oltre confine; servizi consolari e Camere di Commercio italiane nel mondo. Sono questi i capitoli su cui sta lavorando il Senatore Mario Borghese, vicepresidente MAIE.

Intervistato da Ricky Filosa per ItaliaChiamaItalia, dai suoi uffici in Senato Borghese parla anche delle relazioni tra Italia e Argentina: “Dal punto di vista culturale i rapporti sono ottimi, c’è invece da lavorare di più sulle relazioni commerciali tra i due Paesi”.

Sulla riforma del premierato, in particolare per quanto riguarda il voto degli italiani nel mondo, Borghese dichiara: “Votano i francesi all’estero, i canadesi all’estero… tutti votano, anche nel sistema presidenziale. E un voto vale uno. La verità è che gruppi di conservatori di sinistra strumentalizzano il voto all’estero per affossare la riforma del premierato”.

Sabato 26 ottobre si terrà a Buenos Aires il Primo Congresso MAIE delle Americhe: “Arriveranno coordinatori da Nord, Centro e Sud America. Le aspettative sono alte. Saranno presenti i vertici MAIE a cominciare dal presidente Ricardo Merlo, l’On. Franco Tirelli, il vicepresidente Vincenzo Odoguardi. L’evento servirà anche ad ascoltare tutti i dirigenti e a conoscere, attraverso le loro parole, le realtà dei diversi Paesi, per guardare insieme al futuro”.