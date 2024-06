Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, nonché numero uno di Forza Italia, intervistato dal quotidiano La Stampa ha detto: “La nostra strada è segnata da tempo. Noi siamo Forza Italia e siamo il partito popolare europeo, la prima forza politica in Europa, quella che esprimerà il presidente della Commissione, il presidente del Parlamento, la maggioranza dei vertici istituzionali. Le altre forze sono marginali. Possono sì essere alleate, ma non sono la chiave della politica in Europa”.

Tajani replica anche a Matteo Salvini, che lo accusa di governare in Europa con i socialisti: “Sono diventato presidente del Parlamento europeo con una coalizione di popolari-liberali e conservatori e ho sconfitto il candidato dei socialisti senza il voto né di Salvini né di Le Pen. Come si sconfiggono i socialisti posso spiegarlo io agli altri, non credo di avere bisogno di lezioni da chi non ha sconfitto i socialisti mai in vita sua”.

Poi la frecciata: “Salvini è stato al governo con il Partito democratico e con il Movimento 5 Stelle”.

In un’intervista al Messaggero, Tajani auspica che possano arrivare anche voti del centrosinistra per le Europee: “Io ho sempre detto che cerchiamo voti anche al di là dei confini del centrodestra. Anche grazie al nostro europeismo, noi parliamo a tutti gli elettori”.

Infine, intervistato dal Qn, il ministro degli Esteri chiude all’ipotesi di un rimpasto di governo se Forza Italia avrà un buon risultato alle Europee: “No, questo lo escludo. Credo sia un grave errore leggere le elezioni europee come un sondaggio sulla politica italiana”.

Tajani si chiama anche fuori dalla partita per la presidenza della Commissione europea: “Mi fa piacere che ci sia chi riconosce soprattutto l’impegno e la conoscenza dell’Europa che ho maturato, ma ho un impegno con gli elettori italiani come ministro degli Esteri e intendo onorarlo fino al 2027”.