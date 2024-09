Il 18 e il 19 ottobre 2024 si terrà a Madrid il V Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale, organizzato dal Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri. Il titolo di quest’edizione sarà “L’apprendimento delle lingue attraverso il teatro in musica. Omaggio a Giacomo Puccini”.

Con il patrocinio e il contributo dell’Ambasciata d’Italia Madrid, l’iniziativa verterà sul teatro in musica nella glottodidattica e conterà con le preziose collaborazioni della Escuela Superior de Canto de Madrid , del Teatro Carlo Felice di Genova, dell’ Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, di Fabbrica – Teatro dell’Opera di Roma, della Fondazione Festival Pucciniano e dell’Università Complutense di Madrid.

Nell’anno in cui ricorre il centenario della morte di Giacomo Puccini, si è voluto dedicare un approfondimento alla ricerca della glottodidattica in ambito teatrale-musicale, ovvero l’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana attraverso il teatro in musica, con un’attenzione particolare alla pratica del canto lirico in Italia, presente dal 2023 nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, che prevede appunto una combinazione di parola, musica e scena.

Tra le tematiche proposte, l’incontro – inserito nell’ambito della XXIV edizione della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM) che ha come tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”– si prefigge inoltre di esplorare il ruolo del testo drammaturgico e del libretto d’opera quale veicolo del patrimonio culturale, valoriale e identitario italiano all’interno della glottodidattica teatrale.

L’Inaugurazione del Convegno si terrà all’Ambasciata d’Italia a Madrid e prevede la Lectio Magistralis del Professor Paolo Balboni che sarà seguita da un Omaggio musicale a Giacomo Puccini, con l’esecuzione di alcune delle celebri arie del compositore lucchese.

Il Convegno si svolgerà alla Escuela Superior de Canto de Madrid, il prestigioso centro superiore di formazione per cantanti lirici della capitale spagnola, la cui sede è il Palazzo Bauer di Madrid.

Diversi studi hanno dimostrato come il teatro e la musica favoriscano lo sviluppo di abilità necessarie per l’acquisizione linguistica. Il convegno si prefigge di esplorare queste potenzialità e ha come finalità la creazione di un momento di incontro, riflessione e discussione aperti a tutti i partecipanti.

A questo scopo il convegno si propone di riunire docenti ed esperte/i di discipline differenti, per discutere, in prospettiva comparativa, le seguenti problematiche:

-il valore pedagogico-didattico dell’utilizzo del teatro in musica nell’insegnamento delle lingue;

-gli obiettivi e le competenze per un percorso di glottodidattica teatrale-musicale rivolto ai cantanti d’opera;

-l’italiano parlato e l’italiano cantato;

-l’opera lirica come strumento per l’insegnamento e l’apprendimento di una lingua straniera;

-la didattizzazione di un testo operistico per l’apprendimento delle lingue attraverso il teatro;

-il testo drammatico e il libretto d’opera: un veicolo per la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

ISCRIZIONI AL CONVEGNO

Il numero dei partecipanti è limitato.

Per partecipare è necessario scrivere a: info@ladantemadrid.com

V CONVEGNO INTERNAZIONALE DI GLOTTODIDATTICA TEATRALE

L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE ATTRAVERSO IL TEATRO IN MUSICA.

OMAGGIO A GIACOMO PUCCINI

PROGRAMMA

Coordina Donatella Danzi, Direttrice del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale

VENERDÌ, 18 OTTOBRE 2024

INAUGURAZIONE (SU INVITO)

Ambasciata d’Italia a Madrid, Calle Lagasca, 98 – 28006

19:15 Saluti istituzionali

Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, Ambasciatore d’Italia in Spagna

Donatella Danzi, Presidente del Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri

19:30 Lectio Magistralis di Paolo Ernesto Balboni, Decano del settore Didattica delle lingue moderne presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia – L’italiano e il libro – anzi, il libretto: l’Italia tra le righe

20:00 Omaggio musicale a Giacomo Puccini

20:30 Rinfresco

SABATO, 19 OTTOBRE 2024

Escuela Superior de Canto de Madrid, Calle San Bernardo 44 – 28015

10:00 Saluti istituzionali

Julio Alexis Muñoz Ortega, Direttore della Escuela Superior de Canto de Madrid Francesco Izzo, Direttore dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma Serena Gamberoni, Responsabile dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova Matteo Pais, Direttore Artistico dell’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Cesare Scarton, Fabbrica – Young Artists Program Teatro dell’Opera di Roma Cristina Coriasso Martín Posadillo, Coordinatrice dell’Unità Docente di Italiano dell’Università Complutense di Madrid Donatella Danzi, Direttrice del Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale

SESSIONE DI APERTURA

10:20-10:40 Paolo Ernesto Balboni, Decano del settore Didattica delle lingue moderne dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – Punti aperti nella definizione di un curricolo di formazione dei cantanti d’opera, e in particolare di opere italiane

PRIMA SESSIONE

L’apprendimento e perfezionamento della lingua italiana parlata e cantata.

La formazione dei cantanti d’opera: le accademie di alto perfezionamento

10:45-11:05 Francesco Izzo, Professore dell’Università di Southampton, Direttore dell’Accademia del Teatro Regio di Parma – Forma ed espressione: Il libretto e l’interpretazione verdiana

11:10-11:30 Serena Gamberoni, Responsabile dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova – La lingua italiana e l’insegnamento del canto

11:30-12:00 Pausa

12:00-12:20 Alessia Benenti, Professoressa di Lingua Italiana L2 al Teatro alla Scala di Milano – Italiano L2 e cantanti d’opera: il percorso degli studentI dell’Accademia Teatro La Scala di Milano

12:25-12:45 Matteo Pais, Direttore Artistico dell’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – Pianista preparatore e cantante. La preparazione del repertorio e l’approccio al testo

12:50-13:10 Cesare Scarton, Professore presso Fabbrica – Young Artists Program Teatro dell’Opera di Roma – L’italiano: una lingua per il canto

13:10-13:30 Dialogo con i relatori

SECONDA SESSIONE

Pratiche esperienziali di formazione dei cantanti lirici

16:00-16:20 Isabelle Felici, Professoressa ordinaria al dipartimento di Italianistica dell’Università di Montpellier Paul-Valéry – L’Italiano cantato dai francofoni

16:30-16:50 Francesco Torrigiani, Professore di Teoria e Tecnica

dell’Interpretazione Scenica, Dizione presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze Il corpo vero e la parola incarnata Apprendere la lingua italiana incarnando le parole

17:00-17:15 Conchita Turina Gómez,Professoressa emerita di Italiano Applicato al Canto presso la Escuela Superior de Canto de Madrid I primi approcci all’Italiano Applicato al Canto alla ESCM

17:20-17:40 Tavola rotonda. Introduce e modera: Donatella Danzi, Professoressa ordinaria di Italiano Applicato al Canto presso la ESCM

Partecipano: Maria José Zamora, Professoressa ordinaria di Italiano Applicato al Canto presso la ESCM Sergio Barcellona, Professore ordinario di Fonetica Italiana presso Musikene (País Vasco) Giovanni Tarasconi, Professore di Italiano Applicato al Canto presso la Scuola Reina Sofia di Madrid

17:40-18:00 Dialogo con i relatori

18:00 Chiusura del Convegno