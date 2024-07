Nella mattinata di martedì 9 luglio il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha incontrato l’Ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca de Souza, in visita a Siena nell’ambito della summer school in ”Democracia e Desenvolvimento”, organizzata dall’Ateneo senese.

Durante il colloquio, il Rettore Di Pietra ha espresso l’interesse dell’Ateneo senese a sviluppare i rapporti di collaborazione con le istituzioni accademiche brasiliane, già molto attivi, puntando soprattutto ai giovani di seconda o terza generazione che possono essere interessati a venire a studiare in Italia.

Dal canto suo, l’Ambasciatore Mosca de Souza, che ha nonni di origine italiana, ha ricordato che quest’anno si celebrano i 150 anni dalla prima emigrazione di italiani in Brasile, confermando la volontà di allacciare nuovi contatti e potenziare i contatti esistenti con le università italiane e con quella senese in particolare.