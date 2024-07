Intervenendo in Commissione affari esteri sull’accordo di sicurezza sociale Italia-Albania, l’On. Fabio Porta – deputato eletto all’estero col Pd – ha ricordato l’impegno suo e del Partito Democratico a favore di questo provvedimento come di tutti gli accordi di sicurezza sociale tra Italia e Paesi terzi.

Confermando il sostegno e il voto favorevole del proprio gruppo, il deputato dem ha auspicato che la stessa solerzia e tempestività sia applicata a tutti i provvedimenti analoghi in attesa di ratifica da parte del Parlamento o di sottoscrizione da parte del governo: da quello con il Cile del 1987, agli accordi in attesa di aggiornamento come quello con il Brasile del 1977 a quelli richiesti da anni da Perù, Ecuador e Colombia.

Anche l’accordo con l’Albania, ricorda il parlamentare eletto all’estero, arriva dopo decenni di richieste e solleciti delle quali il PD in Parlamento si è sempre fatto portatore con convinzione e impegno.