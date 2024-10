“La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un’iniziativa che riveste un’importanza fondamentale per la nostra cultura e per la nostra identità nazionale, non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sul valore della nostra lingua, simbolo di storia, arte e tradizione; è un patrimonio unico, un mezzo attraverso il quale possiamo esprimere la nostra creatività, le nostre emozioni e la nostra identità”. Lo dichiara in una nota Nicola Carè, deputato Pd eletto all’estero.

Per l’onorevole la lingua italiana “ci unisce, ci permette di comunicare e di interagire, non solo tra noi italiani, ma anche con il resto del mondo.

In un’epoca di globalizzazione, è essenziale preservare e promuovere la nostra lingua, affinché continui a essere un ponte tra le generazioni e le culture.

Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si prodigano per la promozione della lingua italiana. Insieme, possiamo continuare a valorizzarla, rendendola viva e vibrante, non solo nei luoghi tradizionali, ma anche nei nuovi contesti digitali e globali.

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è un’opportunità per tutti noi di riflettere sull’importanza delle parole che utilizziamo e sull’impatto che possono avere nel nostro quotidiano.

Auspico che questa celebrazione possa ispirare ognuno di noi a impegnarsi attivamente nella cura e nella promozione della nostra lingua. Insieme, possiamo garantire che l’italiano continui a brillare nel panorama linguistico mondiale”, conclude Carè.