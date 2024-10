Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha annunciato con grande soddisfazione la nomina del Console Emerito, Quintino Cianfaglione, a Coordinatore del MAIE per l’East Coast degli Stati Uniti d’America.

“Questa nomina – si legge in una nota targata MAIE – evidenzia la crescente importanza del Movimento nel rafforzare la rappresentanza e la tutela degli interessi degli Italiani che vivono all’estero”.

“La stessa emozione con la quale avevo assunto l’incarico di Console Onorario accompagna oggi la mia nomina a coordinatore del MAIE per la costa est degli USA”, dichiara Cianfaglione, che ringrazia il vicepresidente Odoguardi e il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, “per la fiducia che mi hanno accordato”.

“Per oltre cinquant’anni ho difeso gli interessi dei nostri connazionali in America, e sono onorato di poter continuare a farlo in questa nuova veste. Come Presidente dell’Intercomites degli Stati Uniti e membro di vari Com.It.Es., ho acquisito una profonda conoscenza delle necessità delle nostre comunità. Il MAIE, che trae la sua forza dalle radici del Comitato Italiani nel Mondo, rappresenta con autorevolezza e credibilità le istanze degli Italiani d’America. Continuerò a portare avanti queste istanze con passione e determinazione, lavorando al fianco del Vicepresidente Odoguardi e del presidente Merlo”.

In qualità di Coordinatore del MAIE per l’East Coast degli Stati Uniti, Cianfaglione avrà l’importante responsabilità di rafforzare la presenza del MAIE in una delle regioni più dinamiche e popolose degli USA. Il suo compito sarà quello di assicurarsi che le istanze degli Italiani residenti in America vengano ascoltate e sostenute a livello istituzionale, promuovendo al contempo il dialogo e la cooperazione tra le comunità italiane e le autorità locali.

“Con la sua lunga esperienza e la sua profonda conoscenza delle dinamiche della comunità italiana, Cianfaglione – dichiara il vicepresidente Odoguardi – è la persona ideale per affrontare le sfide future e rappresentare con autorevolezza gli Italiani d’America. La sua nomina rappresenta un passo significativo per il MAIE, che continua a crescere e a consolidare la sua missione di rappresentanza e tutela degli Italiani nel mondo”.