Si terrà questo fine settimana, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, l’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, il partito presieduto da Maurizio Lupi. Titolo della convention: “Un nuovo inizio”.

Interverranno naturalmente i coordinatori e i vari responsabili del partito; a chiudere i lavori, domenica, sarà il presidente Lupi.

Tra gli ospiti politici, daranno il proprio saluto in Assemblea anche il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, il ministro Matteo Salvini, leader della Lega, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Previsti interventi politici da parte delle forze alleate o vicine a Noi Moderati: prenderà dunque la parola Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, che recentemente – con una conferenza stampa alla Camera – ha ufficializzato l’alleanza politica con il partito di Lupi.

Merlo interverrà via Zoom – proprio come il premier Meloni – dalla sua Buenos Aires, dov’è rientrato dopo una settimana romana fitta di incontri politici e impegni istituzionali, come quello del Consiglio Generale degli italiani all’estero – CGIE.

Dopo il presidente Merlo, e prima delle conclusioni del presidente Lupi, interverranno anche Mariastella Gelmini e Mara Carfagna.

Qui di seguito, il cronoprogramma completon dell’evento, che si terrà all’hotel Marriot di Roma.

ASSEMBLEA NAZIONALE NOI MODERATI, UN NUOVO INIZIO

Sabato, 30 novembre

Ore 9.30 — ACCREDITO PARTECIPANTI

Ore 10.00 – APERTURA LAVORI

Maria Chiara FAZIO – Vice Presidente Nazionale Noi Moderati

Ore 10.10 – SALUTI ISTITUZIONALI

Marco DI STEFANO – Coordinatore Noi Moderati Regione Lazio

Ignazio LA RUSSA – Presidente Senato

Manfred WEBER – Presidente PPE (video)

Ore 10.30 – “NOI MODERATI UN NUOVO INIZIO”

Maurizio LUPI – Presidente Noi Moderati

Ore 10.45 – “QUALE SPAZIO POLITICO PER NOI MODERATI”

Antonio NOTO – Sondaggista

Ore 11.15 – “LE SFIDE PER L’ITALIA DEL FUTURO”

Angelo CAMILLI

Vice Presidente Confindustria – delega al Credito Finanza e Fisco

Luigi SBARRA

Segretario Nazionale CISL

Alessandro CALTAGIRONE

Vice Presidente della FIASO Federazione Italiana delle Aziende Ospedaliere

(Imprenditore del Sud)

Giovanna IANNANTUONI – Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane (da remoto)

Moderato da: Marco Valerio LO PRETE (TG1)

Ore 12.30 – INTERVENTI POLITICI

Parlamentari

Ore 13.30 – PRANZO A BUFFET

Aggiornato 27.11.2024 ore 10.30

Ore 14.30 – INSEDIAMENTO TAVOLI TEMATICI

Marco DI STEFANO – Responsabile Dipartimenti Nazionale