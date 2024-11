“L’alleanza politica tra il MAIE e Noi Moderati è un fatto di fondamentale importanza: è la prima volta nella storia che il movimento fondato e presieduto da Ricardo Merlo stringe un patto politico del genere con un partito italiano; un’alleanza annunciata in maniera ufficiale in conferenza stampa alla Camera e che rappresenta senza alcun dubbio un enorme passo avanti per il nostro Movimento”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi, che non ha potuto partecipare fisicamente alla conferenza per irrevocabili impegni presi in precedenza.

“Dunque il MAIE conquista, in Italia, uno spazio politico sempre più grande e continua ad essere protagonista della politica nazionale, anche e soprattutto per quanto riguarda gli italiani all’estero.

Sullo sfondo dell’alleanza – sottolinea Odoguardi – un ampio orizzonte verso le politiche 2027, con potenzialità enormi. Ci attendono anni di grande lavoro e di grande impegno, per continuare a crescere sul territorio – ed essere così ancora più vicini ai nostri connazionali – e per fare del nostro meglio a livello parlamentare, portando soluzioni adeguate alle richieste degli italiani all’estero, dovunque siano nel mondo.

Per quanto riguarda il Nord e Centro America, in particolare, siamo già al lavoro per programmare un 2025 ricco di eventi ed iniziative: ad essere protagonista saranno la cultura, il made in Italy, le eccellenze italiane, gli italiani che vivono in questa parte di mondo e che hanno saputo farsi amare e apprezzare dalla propria comunità. E chiunque sarà il benvenuto”, conclude il vicepresidente MAIE.