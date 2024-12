Dario Natale, 35 anni, è il nuovo Segretario della Federazione PD Svizzera.

L’elezione si è tenuta nel corso del Congresso della Federazione del Partito Democratico Svizzera lo scorso 30 novembre a Berna, un appuntamento che ha visto un’importante partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, degli enti e della comunità italiana in Svizzera.

Insieme al Segretario, sono stati eletti Paolo De Simeis come Tesoriere della Federazione e Lidia Galvano, avvocato, che ricoprirà il ruolo di Presidente della Federazione.

La Federazione del Partito Democratico Svizzera ringrazia in una nota “tutti coloro che hanno partecipato e contribuito all’evento con il loro intervento”, tra cui i Comites della Svizzera, i Patronati, il CGIE, le associazioni regionali, la Presidente di UNIA Vania Alleva, il Consigliere nazionale SP Fabian Molina, il Responsabile del Partito Democratico per gli italiani all’estero Luciano Vecchi, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein in collegamento, il segretario di Federazione uscente Toni Ricciardi.

La Federazione PD, sotto la guida del nuovo Segretario, “continuerà a lavorare con determinazione per promuovere i valori democratici e rappresentare al meglio la comunità italiana in Svizzera”, conclude la nota.

Toni Ricciardi, deputato Pd eletto nella ripartizione estera Europa e residente proprio in Svizzera, sui social rivolge “un in bocca al lupo al nuovo segretario del Pd Svizzera Dario Natale, il più giovane segretario di Federazione del Pd nel mondo, a Lidia Galvano nuova presidente di federazione e a Paolo De Simeis tesoriere. Un grazie alla segretaria Elly Schlein che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e per esser intervenuta al nostro congresso. Un grazie di cuore – conclude – a Luciano Vecchi e Alessandra Fabrizio per tutto e a tutta la rete di circoli e federazioni del Pd Mondo”.